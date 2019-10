Frankfurt (www.fondscheck.de) - Der Fonds DWS Deutschland LC (ISIN DE0008490962/ WKN 849096) investiert in substanzstarke deutsche Standardwerte (Blue Chips) aus dem DAX-Index unter flexibler Beimischung ausgewählter Small Caps und Mid Caps, so Tim Albrecht, Fondsmanager bei DWS.Der anhaltende Handelskonflikt zwischen den USA und China, das Siebenjahrestief des ifo-Index, das Dreijahrestief des ISM-Index, die anhaltend schwachen Wirtschaftsdaten in China, die weitere Inversion der US-Zinskurve, das Elfjahrestief des CNY, der sich abzeichnende "harte" Brexit und die anhaltende Unsicherheit in Hongkong hätten im August 2019 zu einer Konsolidierung der Aktienmärkte geführt. Die Anzeichen für ein wirkungsvolles Maßnahmenpaket der EZB für September, lebhafte Spekulationen über eine FED-Zinssenkung im September, der robuste US-Arbeitsmarkt und die besser als befürchtet ausfallende US-Gewinnsaison im zweiten Quartal hätten den Aktienmärkten vorübergehend Unterstützung geboten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...