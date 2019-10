Frankfurt am Main (www.fondscheck.de) - Der sentix Risk Return -A- (ISIN DE000A2AMPE9/ WKN A2AMPE) hat sich in den letzten Wochen sehr erfreulich entwickelt, so Patrick Hussy, CEFA, Geschäftsführer bei sentix Asset Management.Seit Mitte April habe der Fonds um rund 2,5% (I-Tranche) zugelegt. Besonders in Erholungsphasen habe der Fonds eine bessere Entwicklung gezeigt als zuvor. Der sentix Risk Return -A- ist unser Fonds für aktienorientierte Anleger, die sich aber eine aktive Risikosteuerung wünschen, so Patrick Hussy, CEFA, Geschäftsführer bei sentix Asset Management, weiter. Ein aktives Risikomanagement solle dabei jedoch möglichst nicht zulasten der Partizipation in Aufwärtsphasen gehen. Genau hier hätten die Experten von sentix Asset Management angesetzt und die Positionierung des Fonds nochmals durch eine Anpassung des Vergleichsmaßstab geschärft. Künftig würden sich die Experten in der Risikosteuerung an einer Misch-Benchmark aus 60% MSCI World EUR-hedged und 40% Euro-Geldmarkt orientieren. Die "time in market" erhöhe sich und damit auch die Ertragschancen. Seit 15.04.2019 würden die Experten von sentix Asset Management diese neue Ausrichtung anwenden und seitdem zeige der sentix Risk Return -A- in nahezu idealer Weise seine von den Experten angestrebte Charakteristik. ...

