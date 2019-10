Das schwedische Elektroauto-Startup Uniti hat den Preis und die Spezifikationen für seinen Elektro-Kleinwagen Uniti One veröffentlicht, der ab sofort konfiguriert werden kann und ab Mitte 2020 zuerst in Schweden und Großbritannien ausgeliefert werden soll. Der UK-Basispreis liegt unter Einberechnung der dortigen Subvention bei 17.760 Euro. Der Uniti One leistet 50 kW und wird mit zwei Akkugrößen (12 ...

