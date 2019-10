LR Health Beauty baut mit seinem Neuprodukt, dem Aloe Vera Drinking Gel Immune Plus, sein Aloe Vera-Produktportfolio weiter aus. Die Entwicklung und Herstellung von Aloe Vera-Artikeln gehört seit über 17 Jahren zu den Kernkompetenzen des international tätigen Direktvertriebsunternehmens. Getreu dem Leitsatz "More quality for your life" liefert LR mit Immune Plus nun ein erstklassiges Erzeugnis zur Unterstützung des Immunsystems.

Die Aloe Vera Drinking Gele gehören bereits seit 2002 zu den Bestsellern von LR. Sie bieten Unterstützung in den unterschiedlichen Lebenslagen und sind in vielfältigen Geschmacksrichtungen erhältlich. Das Besondere an Immune Plus: Die synergetische Wirkweise der Inhaltsstoffe 85% Aloe Vera-Blattgel mit 8 Honig, 6 Ingwersaft und Zitronensaft, angereichert mit Vitamin C, Zink und Selen wirkt ganzheitlich kräftigend auf das Immunsystem. "Wir sind fest davon überzeugt, dass wir mit dieser hochwertigen Produktinnovation im Bereich der Nahrungsergänzung die Erfolgsgeschichte unserer Aloe Vera Drinking Gele fortsetzen", betont Andreas Friesch, CEO von LR Health Beauty.

Alle Aloe Vera Drinking Gele von LR entsprechen den strengen internen Qualitätsstandards und zeichnen sich darüber hinaus durch das Qualitätssiegel des SGS INSTITUT FRESENIUS und des International Aloe Science Council (IASC) aus. Regelmäßige Überprüfungen des IASC garantieren eine hohe Aloe Vera-Qualität vom Anbau bis hin zur Verarbeitung in Deutschland. Für die Produkte wird ausschließlich das hochwertige Aloe Vera-Gel verwendet. Dieses bezieht LR aus Mexiko, wo die Pflanze auf nährstoffreichem, vulkanischem Boden angebaut wird. Weiteres Gütesiegel: Das SGS INSTITUT FRESENIUS prüft regelmäßig die Aloe Vera Drinking Gele von LR, unternimmt Blindeinkäufe, kontrolliert die Fertigprodukte und Verpackungen sowie einmal jährlich die Produktionsanlagen. "Qualität hat für uns oberste Priorität. Deshalb lassen wir unsere Drinking Gele neben eigenen umfangreichen Laboruntersuchungen auch von renommierten, unabhängigen Instituten kontrollieren", so Andreas Friesch.

Mit einer jährlichen Verarbeitung von rund 12.000 Tonnen Aloe Vera-Blättern gehört LR mit zu den größten Herstellern von Aloe Vera-Erzeugnissen weltweit. Neben den Aloe Vera Drinking Gelen spiegelt sich die Aloe Vera-Kompetenz des Unternehmens auch in der Marke LR ALOE VIA wider, die die Bereiche Pflege, Reinigung und Regeneration abdeckt.

LR Health Beauty

Die LR Unternehmensgruppe mit Hauptsitz im westfälischen Ahlen (Deutschland) produziert und vermarktet verschiedene Schönheits- und Gesundheitsprodukte in 28 Ländern. Dazu zählen pflegende und dekorative Kosmetikartikel, Nahrungsergänzungsmittel und Parfums. Die Verarbeitung der Aloe Vera gehört seit über 17 Jahren zu den Kernkompetenzen von LR Health Beauty. In Ahlen verfügt das Unternehmen über Europas modernste Aloe Vera-Produktionsstätte für Aloe Vera Drinking Gele. LR ist mit 1.100 Mitarbeitern sowie tausenden registrierten Vertriebspartnern und Kunden eines der führenden Direktvertriebsunternehmen in Europa.

