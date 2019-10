Der Elektrotretrollerverleiher Tier setzt zukünftig auf wechselbare Akkus. Damit entfällt das ökologisch wenig sinnvolle Hin- und Herfahren der Roller. Die E-Scooter-Verleiher stellen ihr Produkt gerne als umweltfreundliche Alternative zu anderen Mobilitätsangeboten dar. So ganz stimmt das aber nicht. So werden die Roller zum Aufladen oft mit Autos mit Verbrennungsmotor eingesammelt und anschließend wieder in der Stadt verteilt. Das Berliner E-Scooter-Startup Tier will den ökologisch kaum sinnvollen Aufladevorgang jetzt verbessern und setzt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...