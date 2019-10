Medienberichten zufolge will Softbank nach dem geplatzten Börsengang die Mehrheit an Wework übernehmen. Das Coworking-Startup soll in finanziellen Schwierigkeiten stecken. Der japanische Konzern Softbank hält über seinen Vision Fund schon rund ein Drittel der Anteile an dem Coworking-Startup Wework. Jetzt soll Softbank laut einem Bericht des Wall Street Journals (WSJ) die Übernahme des Steuers bei Wework planen. Um den Wework-Anteil auf über 50 Prozent zu steigern, soll der Konzern weitere Milliarden in die Hand nehmen wollen. Ziel sei es unter anderem, das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...