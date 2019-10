Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Barclays auf "Overweight" mit einem Kursziel von 220 Pence belassen. Im Falle eines geordneten Austritts der Briten aus der Europäischen Union erschienen die britischen und irischen Banken derzeit an den Börsen unterbewertet, schrieb Analyst Raul Sinha in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Die Experten der US-Bank schätzen die Wahrscheinlichkeit eines Brexits inklusive eines Deals mit Brüssel inzwischen auf 50 Prozent./tav/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2019 / 17:09 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2019 / 00:15 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0017 2019-10-14/12:38

ISIN: GB0031348658