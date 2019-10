Unterföhring (ots) - An die Pfeile. Fertig. Los! ProSieben bittet zum vierten Mal die internationale Weltklasse-Darts-Elite Seite an Seite mit prominenten Hobby-Spielern an die Scheibe - bei der "Promi-Darts-WM 2020" am 4. Januar live aus Bonn. Dieses Jahr kämpfen unter anderem der PDC-Weltranglistenerste Michael van Gerwen, Deutschlands bester Dartspieler Max Hopp und Darts-Legende Phil Taylor um den Titel. Wer von ihnen beweist eine ruhige Hand und trifft voll ins Rote?



Gespielt wird im klassischen "501"-Modus: Jedes Team startet mit 501

Punkten und muss so schnell wie möglich auf Null kommen. Die Teams

bestehen aus je einem Profi und einem Celebrity-Pfeilwerfer.

ProSieben zeigt "Die Promi-Darts-WM 2020" live aus dem Maritim Hotel

in Bonn. Christian Düren moderiert. Am Kommentatoren-Mikro sitzt

Elmar Paulke. Sein Co-Kommentator ist dieses Jahr Markus Krebs.

Karten für die Veranstaltung sind ab sofort auf

https://tickets.endemolshine.de/shows/285-die-promi-darts-wm

erhältlich. Produziert wird die Show von Endemol Shine Germany.



"Die Promi-Darts-WM 2020" am 4. Januar 2020 um 20:15 Uhr live auf

ProSieben



Original-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/4400417