Herbert Diess, Vorstandsvorsitzender der Volkswagen AG, sorgt sich nicht um sinkende Margen in Folge der Umstellung auf Elektromobilität. Er sieht sein Unternehmen gut aufgestellt. Der italienischen Zeitung La Repubblica sagte Diess, er erwarte keine Verschlechterung der Margen. Zur Begründung führte er aus, dass alle Konzernmarken Kostenvorteile durch die Nutzung der gleichen Plattformen für elektrisch angetriebene Fahrzeuge erzielen würden. Zudem kämen in allen Fahrzeugen die gleichen Akkus zum Einsatz, die das Unternehmen aus China zukaufe. Einstieg in die E-Mobilität ...

Den vollständigen Artikel lesen ...