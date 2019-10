Ebusco wird auf der am Freitag beginnenden Busworld in Brüsselt die dritte Generation seines E-Busses vorstellen. Dank einer Gewichtsreduzierung um 33 Prozent soll der Ebusco 3.0 mit einer Akkuladung bis zu 500 Kilometer weit kommen. Der 12-Meter-Bus kommt auf ein Leergewicht von 8.530 Kilogramm, wie das niederländische Unternehmen am Rande einer Vorab-Premiere mitteilte. Die Batterien werden alle ...

