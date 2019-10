Die Öl- und Heizölpreise sind deutlich leichter in die neue Woche gestartet. Brent (Nordseeöl) verliert am Montagvormittag rund zwei Prozent und notiert wieder unter 60 Dollar je Barrel. Heizöl wird am Vormittag durchschnittlich 0,3 Cent bzw. Rappen je Liter billiger, wobei sich die Verluste am Nachmittag, bei anhaltend schwacher Börsentendenz noch ausweiten dürften. Die Heizölnachfrage bleibt nach ...

