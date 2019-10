Die US-Bank JPMorgan hat Iberdrola mit "Neutral" und einem Kursziel von 9,40 Euro wieder in die Bewertung aufgenommen. Nach dem Kursanstieg im vergangenen Jahr sei das überdurchschnittliche Wachstum des Energiekonzerns vollständig in der Aktie eingepreist, schrieb Analyst Andreas Willi in einer am Montag vorliegenden Studie. Ab dem kommenden Jahr sollte sich allerdings die Gewinndynamik verlangsamen, und auch die Optionen des Konzerns für Fusionen und Übernahmen bedeuteten derzeit für die Aktie Chancen und Risiken zugleich./tav/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2019 / 16:04 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2019 / 00:15 / BST

ISIN ES0144580Y14

