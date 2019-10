Samsung hat das Update auf One UI 2, basierend auf Android 10, offiziell angekündigt und lädt neugierige Nutzer zum Beta-Test ein. Das bringt die neue Version. Samsung gibt mit der One-UI-2-Beta einen Vorgeschmack auf das kommende Update auf Android 10. Die neue Version bringt neben den bekannten Funktionen des OS-Updates auch ein paar Samsung-eigene Entwicklungen mit sich. One UI 2: Android-10-Update bringt neue Funktionen auf Samsung-Smartphones Android 10 Update für Samsung-Smartphone: One UI 2 Beta ist da. (Bild: Samsung) Etwa ein Jahr nach ...

Den vollständigen Artikel lesen ...