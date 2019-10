Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Swiss Re auf "Overweight" mit einem Kursziel von 118 Franken belassen. Mit Hurrikan Dorian und dem Taifun Faxai sowie einigen kleineren Naturkatastrophen dürfte das Budget der Rückversicherer im abgelaufenen dritten Quartal moderat überschritten worden sein, schrieb Analyst Edward Morris in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Zwar dürfte die Swiss Re den größten Batzen aus den Verlusten in Japan schultern, doch bleibe die Aktie auf lange Sicht sein Favorit ("Top Pick")./tav/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2019 / 09:28 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2019 / 09:30 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0030 2019-10-14/13:50

ISIN: CH0126881561