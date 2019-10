Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Telefonica Deutschland vor Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 3,40 Euro belassen. Im Vergleich zum Vorquartal sollte das Wachstum der Umsätze im Servicegeschäft und beim operativen Gewinn (Ebitda) zulegen, schrieb Analyst Keval Khiroya in einer am Montag vorliegenden Studie. Zwar gebe es immer noch einige Unbekannte wie etwa die Investitions- und Dividendenpolitik des Unternehmens oder die Auseinandersetzung mit Drillisch, doch sollten die meisten Risiken bereits eingepreist sein. Zudem sei inzwischen die Zeit gekommen, in der man mehr über den Ausgang all dieser Probleme lernen dürfte./tav/gl Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2019 / 06:12 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE000A1J5RX9