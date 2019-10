Der größte Duft- und Geschmacksstoffkonzern liefert solideste Ergebnisse ohne Sensationen. Die Zweigleisigkeit macht es: Organisches Geschäft plus Akquisitionen mit dem Kauf kleiner Spezialisten entweder in den Produkten oder aber in den Märkten. Das hat seinen Preis, aber mit sehr solidem Trend. Technische Korrekturen sind sehr selten. Hier kann man nur mitfahren.



