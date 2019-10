Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Gerresheimer nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 83 Euro belassen. Die Resultate des Spezialverpackungsherstellers im dritten Quartal seien im Rahmen der Erwartungen ausgefallen, schrieb Analyst Falko Friedrichs in einer am Montag vorliegenden Studie. Weil im weiteren Jahresverlauf nicht mit größeren Problemen zu rechnen sei, richte sich der Fokus bereits auf 2020. Im kommenden Jahr sollten das Wachstum anziehen und die Zuwächse im Rahmen der Mittelfristprognosen liegen./tav/gl Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2019 / 06:12 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0036 2019-10-14/13:52

ISIN: DE000A0LD6E6