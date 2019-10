Die Deutsche Bank hat die Einstufung für CRH auf "Buy" belassen. Der irische Baustoffekonzern habe als einziger keinen Überschuss an CO2-Emissionszertifikaten, weshalb dieses Thema bereits hohe Kosten für CRH bedeute, schrieb Analyst Xavier Marchand in einer am Montag vorliegenden Studie. Da der Emissionsrechtehandel in der EU weiter beschränkt werden dürfte, sollten diese Kosten weiter steigen./tav/gl Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2019 / 06:12 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0039 2019-10-14/13:53

ISIN: IE0001827041