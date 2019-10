Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Astrazeneca nach Studiendaten für das Anämiemittel Roxadustat auf "Overweight" mit einem Kursziel von 7900 Pence belassen. Die Ergebnisse belegten, dass die Effizienz des Mittels statistisch signifikant sei, schrieb Analyst James Gordon in einer am Montag vorliegenden Studie. Im Vergleich zu Mitteln, die die Bildung roter Blutkörperchen bei der Dialyse anregten, sei der Vorteil aber nur klein. Besonderes Potenzial könnte es allerdings in einer Patienten-Untergruppe geben, die ein erhöhtes C-reaktives Protein aufweise./tav/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2019 / 17:44 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2019 / 00:15 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0041 2019-10-14/13:54

ISIN: GB0009895292