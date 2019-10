Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Puma SE vor Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 51 Euro belassen. Alles in allem sei mit einem guten Jahresviertel des Sportartikelherstellers zu rechnen, schrieb Analystin Jaina Mistry in einer am Montag vorliegenden Studie. Im Fokus des Quartalsberichts stünde vor allem die Umsatzdynamik, die sich im Vergleich zum Vorquartal verbessert haben sollte, sowie die operative Schlagkraft des Unternehmens./tav/gl Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2019 / 06:12 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0042 2019-10-14/13:55

ISIN: DE0006969603