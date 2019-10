Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Givaudan nach Umsatzzahlen für das dritte Quartal auf "Sell" belassen. Der Duftstoff- und Aromenhersteller habe mit soliden Erlösen besser als erwartet abgeschnitten, schrieb Analystin Georgina Iwamoto in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Doch die Investoren sorgten sich zunehmend wegen eines umfassenden Wirtschaftsabschwungs, nachdem etliche Chemieunternehmen Gewinnwarnungen abgegeben und sich vorsichtig zur Geschäftsentwicklung geäußert hätten./gl/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2019 / 06:04 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

