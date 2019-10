AARHUS (IT-Times) - Der dänische Hersteller von Windkraftturbinen Vestas Wind Systems befindet sich im harten internationalen Wettbewerb, der Druck auf die Margen ausübt. Die Bank of America (BofA) ist zuversichtlich. Die US-amerikanische Großbank Bank of America belässt in einem Analyse-Update vor den...

Den vollständigen Artikel lesen ...