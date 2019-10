Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Netflix vor Zahlen zum dritten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 450 US-Dollar belassen. Basierend auf den bisher bekannten Daten sowie eigenen Umfragen betrachte er die Markterwartungen an das dritte Quartal als "vernünftig mit überschaubarem Abwärtsrisiko", schrieb Analyst Mark Mahaney in einer am Montag vorliegenden Studie./tih Veröffentlichung der Original-Studie: 11.10.2019 / 16:01 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.10.2019 / 16:05 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: US64110L1061