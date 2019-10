Uniqa-HV GJ 2018 (4). Wir erfuhren, dass die Uniqa in 5 Kliniken investiert hat, davon 3 in Wien, eine in Salzburg, eine in Graz. Tatsächlich würden wir "hier an eine Grenze stoßen". Wir würden auch nicht um jeden Preis versuchen, in neuen Märkten Kliniken zu kaufen. Wir müssen hundertmal nachdenken, weil "wir tatsächlich das Geschäft noch nicht ganz verstehen". Man müsste an eine gewisse Größe denken, das haben wir noch nicht ganz erreicht. Derzeit gehe Profitabilität vor Wachstum. Die Nachfrage nach gutem Personal sei hoch, die Personalkosten seien durch die Enge des Marktes gestiegen. In der Slowakei z.B. seien Löhne und Gehälter um 10% gestiegen. Slowenien werde von Wien aus mitbetreut, Slowenien habe weniger ...

