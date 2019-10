Houston (ots/PRNewswire) - SMA Technologies, ein globaler Workload Automation (WLA)-Anbieter, freut sich, mitteilen zu können, dass das Unternehmen als Platinum Sponsor am Gartner IT Symposium/Xpo 2019 in Barcelona, Spanien, teilnehmen wird. Das Symposium bringt über 7.000 CIOs und Führungskräfte aus dem IT-Bereich zusammen, um sich abzeichnende neue IT-Trends aus Gartners exklusivem Research zu diskutieren.



Das Symposium findet von Sonntag, 3. November bis Donnerstag, 7. November im Barcelona International Convention Centre (CCIB) statt. SMA Technologies wird während der Veranstaltung vor Ort sein, um zu erläutern, wie die Nutzung der Automatisierungsplattform OpCon dazu beitragen kann, das Potenzial der Mitarbeiter auszuschöpfen und eine vollständige Business-Automatisierung zu erreichen.



Besuchen Sie uns an unserem Stand und erfahren Sie, warum OpCon mehr als Workload Automation (WLA) ist. OpCon Automation ist eine vollumfängliche Unternehmenslösung, die robuste Sicherheit und erfrischend einfache Bedienung bietet. SMA Technologies unterstützt alle Industriezweige, von der Finanzdienstleistungsbranche bis hin zur Luft- und Raumfahrt, und hilft Kunden, die Leistungsfähigkeit der Automatisierung zu nutzen, um komplexe IT-Probleme zu vereinfachen, so dass Unternehmen selbst die schwierigsten Herausforderungen meistern können.



Informationen zu SMA Technologies



Unsere Gründer lernten sich bei der NASA kennen, wo sie damit beschäftigt waren, einige der weltweit schwierigsten IT-Probleme der damaligen Zeit zu lösen. Die Arbeit war herausfordernd und erforderte viele sich wiederholende Aufgaben, um die NASA-Mainframes und komplexen IT-Prozesse zu pflegen. SMA Technologies wurde aus der Überzeugung heraus gegründet, dass es einen besseren Weg geben muss, und wir arbeiten seither mit dem einzigen Ziel, das Potenzial unserer Kunden zu erschließen, indem wir ihre IT-Prozesse rationalisieren und den Mitarbeitern mit unserer Automatisierungsplattform OpCon zu mehr Produktivität verhelfen. Mehr zur Automatisierung mit OpCon erfahren Sie unter www.SMAtechnologies.com



