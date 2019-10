Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR



Obersulm (pta026/14.10.2019/14:19) - Mitteilung



1 Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) Name GUB Unternehmensbeteiligungen GmbH & Co. KGaA 2 Grund der Meldung a) Position/Status Sonstige Fuehrungsperson Dr. Dietmar Kubis, Aufsichtsrat bei GUB Investment Trust GmbH & Co. KGaA b) Berichtigung In dieser Berichtigungsmeldung war das Aufsichtsratsmitglied Dr. Dietmar Kubis als Person zu konkretisiert. 3 Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Name GUB Investment Trust GmbH & Co. KGaA b) LEI 391200PJ10XJVQ4MXG21 4 Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften a) Beschreibung des Finanzinstruments, Aktie Art des Instruments Kennung DE000A2TR927 b) Art des Geschäfts Sonstiges Sachauskehrung von 1.467.669 Stück Aktien der GUB Investment Trust GmbH & Co. KGaA im Rahmen der Abwicklung der Liquidation bei GUB Unternehmensbeteiligungen GmbH & Co. KGaA i.L. c) Preis(e) Volumen nicht bezifferbar nicht bezifferbar d) Aggregierter Preis Aggregiertes Volumen nicht bezifferbar nicht bezifferbar e) Datum des Geschäfts 11.10.2019 UTC+2 f) Ort des Geschäfts Außerhalb eines Handelsplatzes 5 Zu veröffentlichende Erläuterung Der Abwickler der GUB Unternehmensbeteiligungen GmbH & Co. KGaA in Liquidation, die ALEA Anlagenleasing GmbH, vertreten durch Dr. Dietmar Kubis teilte mit, dass sie zum Stichtag 11. Oktober 2019 insgesamt 1.457.669 Stück Aktien der GUB Investment Trust GmbH & Co. KGaA im Zuge der Sachauskehrung an die Aktionäre und Genussscheininhaber der GUB Unternehmensbeteiligungen GmbH & Co. KGaA in Liquidation auf deren Wertpapierdepots ausgekehrt hat. Die Berichtigung wurde notwendig, da in der zu korrigierenden vorausgegangenen 19-MAR-Meldung von heute, 14.10.2019, 12:48 Uhr , das Aufsichtsratsmitglied Dr. Dietmar Kubis im Formular bei einem Auswahlfeld nicht konkret benannt war. (Ende)



ISIN(s): DE000A2TR927 (Aktie) Börsen: Freiverkehr in Hamburg



