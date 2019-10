FRANKFURT (Dow Jones)--Der IT-Dienstleister Cancom verstärkt sich mit der Übernahme des britischen Konkurrenten Novosco und erhält damit erstmals einen direkten Marktzugang in Irland. Die Transaktion hat ein Gesamtvolumen von rund 70 Millionen britischen Pfund, wie die Cancom SE mitteilte. Davon erhalten die Eigentümer der Novosco Group etwa 60 Millionen Pfund in bar, sowie Anteile von 7,5 Prozent an der britischen Tochtergesellschaft Cancom Ltd.

Die Verkäufer bleiben im operativen Geschäft aktiv. Die Transaktion soll noch am heutigen Montag abgeschlossen werden, wie die im TecDAX und MDAX notierte Cancom weiter mitteilte.

Die Novosco mit Sitz im nordirischen Belfast unterstützt Kunden in Großbritannien und in Irland vor allem mit Managed Services und Cloud-basierten Dienstleistungen. Hinzu kommen unter anderem IT-Beratung und Support. Das Unternehmen mit rund 300 Mitarbeitern plante für 2019 vor der Transaktion mit einem Umsatz von rund 55 Millionen Pfund und einer EBITDA-Marge von rund 17 Prozent.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sha/mgo

(END) Dow Jones Newswires

October 14, 2019 08:22 ET (12:22 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.