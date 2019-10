Clevershuttle, nach eigenen Angaben führender Ride-Pooling-Experte in Deutschland, zieht sich aus gleich drei großen deutschen Städten zurück. Auslöser sind wirtschaftliche und bürokratische Gründe. Was vor fünf Jahren so hoffnungsvoll begann, hat nun einen ersten Dämpfer bekommen: Clevershuttle bietet seinen Ride-Pooling-Dienst in den drei deutschen Großstädten Hamburg, Stuttgart und Frankfurt am Main nicht mehr an. Wirtschaftliche und bürokratische Gründe Die Schließung der drei Standorte gilt ab sofort, Kunden können dort jeweils keine Fahrten mehr ordern. Clevershuttle, das laut eigener...

