Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Aixtron angesichts der von Samsung angekündigten Investitionen in die OLED-Technologie auf "Buy" mit einem Kursziel von 13 Euro belassen. Wie Analyst Uwe Schupp in einer am Montag vorliegenden Studie schrieb, sind die Pläne von Samsung sehr bedeutend für den Spezialmaschinenbauer. Aixtron habe durch ein mit der koreanischen Firma Iruja gebildetes Joint Venture beste Voraussetzungen, um Canon Tokki als Anlagenpartner von Samsung abzulösen./tav/tih/gl

ISIN DE000A0WMPJ6

