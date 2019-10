Die Baader Bank hat Gea Group vor Quartalszahlen auf "Sell" mit einem Kursziel von 21 Euro belassen. Er rechne mit einem verbesserten Auftragseingang sowie einer soliden operativen Profitabilität, schrieb Analyst Peter Rothenaicher in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Aktie des Maschinenbauers sei aber bereits sehr teuer./gl/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2019 / 11:09 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0060 2019-10-14/15:32

ISIN: DE0006602006