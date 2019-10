Die Commerzbank hat die Aktie des Pharma- und Laborzulieferers Sartorius von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 177 auf 205 Euro angehoben. Analyst Daniel Wendorff hob in einer am Montag vorliegenden Studie seine Schätzungen für die Sparte Bioprocess Solutions (BPS) wegen deren guter Dynamik an. Er hält es für wahrscheinlich, dass der Laborausrüster seinen Ausblick weiter anhebt./gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2019 / 08:58 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2019 / 08:56 / CEST

ISIN DE0007165631

AXC0155 2019-10-14/15:33