Mainz (ots) - Samstag, 19. Oktober 2019, 21.45 Uhr



Erstausstrahlung



Georg Büchners Klassiker "Woyzeck" ist auch heute noch hochaktuell. Das Dramenfragment, das der 23-jährige Georg Büchner kurz vor seinem Tod 1837 verfasste, ist eines der meistgespielten Dramen der Moderne. Die Dokumentation "Wahnsinnswerke: Woyzeck" von Catharina Kleber, die 3sat am Samstag, 19. Oktober 2019, um 21.45 Uhr in Erstausstrahlung zeigt, ergründet das Werk, vergleicht die prägendsten Inszenierungen und stellt Bezüge zur Gegenwart her. Zu den zentralen Themen Verrat, Wahnsinn und Schuld äußern sich unter anderen die Schauspielerin Maren Eggert, Musiker von der Punkband Donots und Regisseur Ulrich Rasche.



In Büchners Drama muss sich der Soldat Franz Woyzeck mit Gelegenheitsjobs über Wasser halten. Mit seinem Freund Andres arbeitet er auf dem Feld, wo er regelmäßig von seinen Wahnvorstellungen heimgesucht wird und Verschwörungstheorien ersinnt. Außerdem ist Woyzeck die rechte Hand seines Hauptmanns und stellt seinen Körper für wissenschaftliche Versuche zur Verfügung. Er ist ein Underdog, der von allen gedemütigt und erniedrigt wird. Sein hart verdientes Geld bringt er Marie für das gemeinsame, aber uneheliche Kind. Marie jedoch beginnt eine Affäre mit dem schneidigen Tambourmajor. Das ist eine Demütigung zu viel für Woyzeck: Von seinen Wahnvorstellungen getrieben, lockt er Marie an einen See und bringt sie um.



Vorab, um 20.15 Uhr, zeigt 3sat eine zeitgemäße Filmadaption von "Woyzeck", die Regisseur und Drehbuchautor Nuran David Calis 2012 zu Georg Büchners 200. Geburtstag inszenierte. Der Theaterfilm ist besetzt mit Tom Schilling als Woyzeck, Nora von Waldstätten als Marie und Simon Kirsch als Tambourmajor.



