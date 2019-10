In der abgelaufenen charttechnischen Besprechung von Beyond Meat am 23. September 2019: "Beyond Meat: Sind die Anleger schon satt?" wurde auf eine potenzielle SKS-Formation bestehend seit Juni dieses Jahres hingewiesen, die dazugehörige Nackenlinie und Aktivierungsmarke lag bei 138,00 US-Dollar. Diese hat Beyond Meat in der abgelaufenen Woche klar unterschritten und somit das Verkaufssignal ausgelöst, nun geht es um die Abarbeitung der auf der Südseite gelegenen Kursziele und Stoppanpassung. Die Haltefristen für Altaktionäre laufen üblicherweise sechs Monate, wenngleich sich einige Altaktionäre von diesen befreien ließen und vorzeitig Kasse gemacht haben. Trotzdem könnten ab dem 1. November noch weitere Aktien auf den Markt geworfen werden und das Papier entsprechend unter Druck setzen. ...

