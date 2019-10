Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Puma SE vor Quartalszahlen von 74 auf 81 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Er habe dank der zunehmenden Präsenz des Sportartikelherstellers auf dem US-Markt sowie ermutigender Daten aus China seine Schätzungen für das währungsbereinigte Umsatzwachstum sowie für die Gewinne 2019 und 2020 angehoben, schrieb Analyst Richard Edwards in einer am Montag vorliegenden Studie./gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2019 / 02:08 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE0006969603

AXC0161 2019-10-14/15:50