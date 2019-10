Der Goldpreis befindet sich noch immer mitten in einer Konsolidierung. Doch wohin geht die Reise nun? Die vergangenen Wochen haben jedenfalls einen Vorgeschmack gegeben. Und nun werden auch die großen Goldproduzenten ihre Quartalszahlen vorlegen.

Einigung im Handelskrieg, oder doch nicht?

1.490 Dollar kostete eine Unze Gold am heutigen Vormittag. Damit hat die Notiz immerhin einen Teil der Verluste vom Freitag aufgeholt. Da sickerten Meldungen durch, dass es im Handelskrieg zwischen den USA und China eine Teil-Einigung gegeben habe. In der Folge hoben die US-Märkte ab und Gold sowie Silber mussten Federn lassen. Doch damit ist noch Nichts verloren. Denn damit befindet sich der Goldpreis weiterhin auf hohem Level und auf Schlagweite zum Jahreshoch bei 1.557 Dollar je Unze. Die nächsten Wochen dürften hier zu einer Entscheidung führen. Wichtig sind dabei neben den beiden wichtigsten politischen Faktoren (Handelskrieg/Brexit) auch die Entwicklungen am Aktienmarkt. Das dritte Quartal ist um und somit werden die Quartalsmeldungen nun täglich über Wohl und Wehe entscheiden. Fakt ist aber: Bisher konnte selbst ein sehr starker US-Dollar dem Goldpreis nur wenig anhaben. Das ist ein klares Argument für das Edelmetall. Und auch die Einigung im Handelskrieg muss mit Vorsicht genossen werden. Denn heute hieß es, dass China diese "Einigung" in dieser Form nicht unterschreiben werde. Es bleibt also ...

