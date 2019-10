Die britische Investmentbank HSBC hat für SAP nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 135 Euro belassen. Das starke dritte Quartal habe geholfen, die Sorgen der Anleger um den Softwarehersteller zu mindern, schrieb Analyst Antonin Baudry in einer am Montag vorliegenden Studie. Dazu sei die Aktie günstig bewertet./gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2019 / 05:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

