Der EZB-Vizepräsident Luis de Guindos hält eine Konsolidierung im Finanzsektor für unumgänglich. Durch die geringe Ertragskraft der Banken werde das aber erschwert.

Die Gewinnschwäche vieler Banken im Euro-Raum und ihre niedrigen Börsenkurse bremsen aus Sicht von EZB-Vizepräsident Luis de Guindos notwendige Fusionen und Übernahmen im Finanzsektor. "Geringe Ertragskraft führt am Ende zu einer niedrigen Bewertung, was die unumgängliche Konsolidierung in der Branche sehr schwierig werden lässt", sagte de Guindos am Montag auf einer Veranstaltung in Madrid.

