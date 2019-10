Die Aktien der Deutschen Börse haben am Montag trotz schwachem Marktumfeld ein neues Allzeithoch erreicht. Mit einem Tagesplus von 1,5 Prozent auf 144 Euro standen sie an der DAX-Spitze so hoch wie nie zuvor.In der vergangenen Woche hatte bereits ein positiver Analystenkommentar der Commerzbank geholfen. Analyst Christoph Blieffert schraubte sein Kursziel für die Papiere der Deutsche Börse AG +1,41% ...

Den vollständigen Artikel lesen ...