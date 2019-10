Optimierte Kommunikation, schnellere Antworten auf Angebotsanfragen sowie Maßnahmen, die Hotels treffen können, um mehr MICE-Buchungen zu erhalten

Fachleute aus dem Hotel- und Gastgewerbe dürfen sich auf steigende MICE-Geschäftschancen (Meetings, Incentives, Conventions, Exhibitions, also Meetings, Incentive-Reisen, Kongresse, Ausstellungen) freuen, denn britische Veranstaltungsplaner organisieren mehr Veranstaltungen mit größerer Teilnehmerzahl als in den Vorjahren (46 Prozent der Planer geben an, dass sie mindestens 50 Veranstaltungen pro Jahr organisieren; 33 Prozent der Planer geben an, dass sie Events mit über 500 Teilnehmern veranstalten). Die Ergebnisse wurden im Cvent Planner Sourcing Report 2019 (Ausgabe Großbritannien) veröffentlicht. Der Bericht enthält die Ergebnisse einer Umfrage unter fast 500 britischen Veranstaltungsplanern, mit der untersucht werden sollte, wie die Planer die Tagungsstätten auswählen und was ihre Entscheidungen beeinflusst. Die Umfrage bietet Fachleuten aus dem Hotel- und Gastgewerbe die erforderlichen Daten und Erkenntnisse, mit denen sie mehr MICE-Buchungen erzielen und sicherstellen können, dass sich ihre Vertriebs- und Marketingabteilungen auf die Kernbereiche konzentrieren, die zu mehr Profitabilität beitragen.

Der Bericht zeigt Hoteliers Möglichkeiten auf, ihre Chancen auf steigende MICE-Buchungszahlen zu verbessern, indem sie die Herausforderungen der Planer angehen, die es in den verschiedenen Phasen des Auswahlprozesses für Veranstaltungen zu bewältigen gilt. Zu den wichtigsten Problempunkten, auf die Planer bei der Auswahl stoßen, zählen die lange Reaktionszeit bei Angebotsanfragen, mangelnde Sorgfalt und eine mangelhafte Kommunikation.

"Im Hotel- und Gastgewerbe kann man sich darüber freuen, dass die MICE-Branche weiter wächst und somit mehr Umsatz und mehr Geschäftschancen verspricht", so Chris McAndrews, Vice President des Bereichs Marketing der Cvent Hospitality Cloud. "Veranstaltungsplaner in Großbritannien haben mehr denn je zu tun. Der Druck, eindrucksvolle und umsatzsteigernde Veranstaltungen zu organisieren, wächst. Angesichts dieser höheren Erwartungen sind die Veranstaltungsplaner sehr daran interessiert, auf diejenigen Hotels und Tagungsstätten zurückzugreifen, die ihre Anforderungen zeitnah, proaktiv und präzise umsetzen. Tagungsstätten und Veranstaltungsorte, die sich bei der Erstellung ihrer Angebote besonders um Klarheit und Transparenz bemühen und flexiblere Verhandlungsstrategien anbieten, werden daraus Nutzen ziehen."

Weitere Highlights aus den Umfrageergebnissen aus Großbritannien:

Unzureichende Antworten und die Nichterfüllung der Erwartungen wurden von den Planern als diejenigen Hauptgründe genannt, aus denen sie sich gegen bestimmte Hotels für ihre Veranstaltungen entschieden haben.

Als wichtige Faktoren für die Entscheidung gegen bestimmte Tagungsstätten wurden zu lange Zeiten bis zur Beantwortung von Angebotsanfragen und eine ineffektive Kommunikation genannt.

32 Prozent der befragten britischen Veranstaltungsplaner sind der Meinung, dass die Tagungsstätten bei der Beantwortung von Angebotsanfragen sorgfältiger und detailgenauer arbeiten müssen.

Mehr als ein Drittel (35 Prozent) der befragten britischen Veranstaltungsplaner nannten als wichtigen Grund dafür, eine Buchung nicht vorzunehmen, dass die betreffenden Tagungsstätten nicht die zugesagten Leistungen bereitstellen konnten.

Die britischen Veranstaltungsplaner organisieren mehr und größere Veranstaltungen als ihre Kollegen aus anderen Ländern.

46 Prozent der Befragten geben an, 50 oder mehr Veranstaltungen pro Jahr zu organisieren (im Vergleich zu 19 Prozent der Planer aus Nordamerika und 17 Prozent der Planer aus dem Nahen und Mittleren Osten).

Nach Angaben der Organisatoren aus Großbritannien veranstalten sie 33 Prozent ihrer Events mit mehr als 500 Teilnehmern, verglichen mit einem weltweiten Durchschnitt von 22 Prozent.

Die prozentualen Anteile der britischen Planer, die Konferenzen (64%), Schulungen (65%), Fundraising-Veranstaltungen (57%) und Ausstellungen (47%) organisieren, liegen höher als die weltweiten Durchschnittswerte.

Die Markenreputation und Erfahrungsberichte haben als Kriterium beim Auswahlprozess für die Buchung mehr Gewicht als die Kosten für eine Tagungsstätte.

Vor dem Versand einer Angebotsanfrage achten 41 Prozent der befragten britischen Veranstaltungsplaner auf die Markenreputation; 37 Prozent stützen sich auf Erfahrungsberichte.

Diese beiden Faktoren werden als wichtiger erachtet als die Kosten für die betreffende Tagungsstätte (dies ist für 36 Prozent der britischen Planer das wichtigste Kriterium vor dem Versand einer Angebotsanfrage an eine Tagungsstätte).

Die zehn wichtigsten Faktoren für die Entscheidung britischer Planer, eine bestimmte Tagungsstätte tatsächlich zu buchen, sind folgende:

Bestehende Beziehungen zur Tagungsstätte: 44 Prozent der Planer haben sich für dieses Kriterium entschieden

Die besondere Atmosphäre der Tagungsstätte: 37 Prozent

Einfache Durchführung: 36 Prozent

Lage der Tagungsstätte: 35 Prozent

Zugehörigkeit zu einer Marke/Kette: 35 Prozent

Kundenservice: 34 Prozent

Kostenlose Leistungen: 34 Prozent

Kosten für die Tagungsstätte: 32 Prozent

Verfügbarkeit an Wunschterminen: 32 Prozent

Raumaufteilung der Besprechungsräume: 30 Prozent

