Die italienische Unicredit könnte ihre Tochter Bank Austria in eine eigene neue Auslandsholding in Deutschland einbringen. Das berichteten am Wochenende mehrere internationale Medien. Der Grund dafür: Eine günstigere Finanzierung der Töchterbanken über den Kapitalmarkt. Unter dem Dach der neuen Holding würde die Unicredit bis zu 13 Auslandstöchter, darunter eben auch die Bank Austria, zusammenfassen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...