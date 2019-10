Cancom SE (WKN: 541910) setzt ihre Akquisitionsstrategie fort. So wird der Wettbewerber Novosco Teil des TecDAX-Konzerns. Laut Informationen in der heutigen Meldung stärke die Übernahme das "Managed-Services-Geschäft und die internationale Präsenz". Der Anschluss an die Cancom-Gruppe soll eine positive Auswirkung auf die Gewinnmargen des Münchner Cloudspezialisten haben, so Cancom.

Cancom gewinnt mit der Übernahme der Novosco Group ein "hochprofitables Geschäft". Das Gesamtvolumen des Zukaufs betrage rund 70 Millionen Britische Pfund, teilte Cancom mit. Der Schritt, das Unternehmen aus dem Vereinigten Königreich zu übernehmen, führe "zu einer dynamischen Erhöhung der jährlich wiederkehrenden Service-Umsätze", so Cancom weiter.

