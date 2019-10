Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Photon Energy Group (WSE: PEN, die "Gruppe") gibt bekannt, dass ihre Tochtergesellschaft Photon Energy Engineering Australia ein hybrides Solar- und Batteriespeichersystem auf der Lord-Howe-Insel, New South Wales, installieren wird, um die Abhängigkeit der lokalen Gemeinschaft von Dieselkraftstoffen zu verringern, so die Photon Energy NV in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

