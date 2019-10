Liebe Leser, je nachdem, was US-Präsident Donald Trump gerade mal wieder twittert, verstecken sich die Anleger entweder hinter dem Ofen oder kaufen Aktien, als würde es morgen keine mehr zu kaufen geben. Die eine wie die andere Reaktion ist natürlich falsch, denn das hektische Hin und Her macht am Ende nur die eigenen Taschen leer. Viel sinnvoller ist es, als Anleger die übergeordneten Entwicklungen im Blick zu haben und sich auf diese hin zu positionieren. Eine der wichtigsten Entwicklungen ist ... (Dr. Bernd Heim)

