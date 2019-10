Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für T-Mobile US von 93 auf 88 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Analyst Kannan Venkateshwar kürzte in einer am Montag vorliegenden Studie sein Kurziel wegen einer nun von ihm deutlich niedriger eingeschätzten Wahrscheinlichkeit, dass es tatsächlich zur geplanten Fusion mit dem Konkurrenten Sprint kommen wird. Er verwies dabei als Grund auf die laufenden Klagen mehrerer US-Bundesstaaten./tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2019 / 02:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2019 / 04:10 / GMT

