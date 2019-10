von Stephan Bauer, Euro am SonntagFür das Neugeschäft in der Leasingsparte erwarten die Baden-Badener jetzt einen Zuwachs von bis zu 21 Prozent im laufenden Geschäftsjahr. Zuvor hatte GRENKE mit einem Plus von 16 bis 19 Prozent gerechnet. In den neun Monaten seit Januar hatte das Neugeschäft um knapp 22 Prozent auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...