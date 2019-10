DJ LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In den USA findet wegen des Columbus Day kein Anleihehandel statt. In Japan blieben die Börsen wegen des Tags des Sports geschlossen.

AKTIENMÄRKTE (18:15 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 3.556,26 -0,38% +18,49% Stoxx50 3.212,85 -0,51% +16,41% DAX 12.486,56 -0,20% +18,26% FTSE 7.211,77 -0,49% +7,71% CAC 5.643,08 -0,40% +19,29% DJIA 26.838,67 +0,08% +15,05% S&P-500 2.969,35 -0,03% +18,45% Nasdaq-Comp. 8.058,19 +0,01% +21,44% Nasdaq-100 7.849,34 +0,07% +24,00% Nikkei-225 0,00 0% +8,91% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 172,5 +6

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 53,18 54,70 -2,8% -1,52 +10,3% Brent/ICE 58,96 60,51 -2,6% -1,55 +6,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.491,36 1.488,28 +0,2% +3,09 +16,3% Silber (Spot) 17,64 17,56 +0,5% +0,08 +13,8% Platin (Spot) 893,25 896,35 -0,3% -3,10 +12,2% Kupfer-Future 2,63 2,63 +0,0% +0,00 -0,6%

Die Ölpreise geben mit der wieder gestiegenen Skepsis in Bezug auf die jüngsten Vereinbarungen zwischen Washington und Peking kräftig nach und büßen damit ihre Gewinne vom Freitag vollständig ein. Die Hoffnung auf eine Entspannung und damit eine steigende Nachfrage hatte die Preise zum Wochenausklang nach oben getrieben. Dagegen holt der Goldpreis seine Verluste vom Wochenausklang teilweise wieder auf, denn die Nachfrage nach dem "sicheren Hafen" Gold legt mit der steigenden Skepsis etwas zu.

FINANZMARKT USA

Nachdem die Anzeichen für eine Annäherung im US-chinesischen Handelsstreit die Wall Street am Freitag noch kräftig nach oben getrieben hatten, macht sich zum Wochenstart wieder eine verstärkte Skepsis breit. So gehen die Einschätzungen der beiden Länder über den aktuellen Stand der Dinge auseinander. Während US-Präsident Donald Trump von einer teilweisen Einigung spricht, vermeldet Peking lediglich Fortschritte in den Gesprächen. Immerhin sollen die für diese Woche geplanten weiteren US-Strafzölle nicht in Kraft treten. Auch besteht Peking laut einem Medienbericht auf weiteren Gesprächen mit den USA, bevor es ein Abkommen unterzeichnen will. Schon Ende Oktober wolle China weitere Verhandlungen führen, um Details zu klären, berichtete Bloomberg unter Berufung auf informierte Kreise. Denn die jüngste Vereinbarung wurde nicht schriftlich fixiert, sondern nur grundsätzlich getroffen. Leicht belastend wirken auch erneut schwache Wirtschaftsdaten aus China. So fielen die Exporte Chinas im September etwas deutlicher als erwartet. Gleiches gilt auch für die Importe. Damit bleiben die Auswirkungen des Handelsstreits spürbar. Ein Handelsstreit zwischen den USA und der EU könnte zudem einen neuen "Kriegsschauplatz" eröffnen. In den Fokus rückt verstärkt die Berichtssaison, die in dieser Woche Fahrt aufnimmt. Conocophillips verkauft einige Vermögenswerte in Nordaustralien für 1,4 Milliarden US-Dollar an die australische Santos Ltd. Die Aktie reduziert sich um 0,2 Prozent. Ein positiver Analystenkommentar hievt die Nike-Aktie nach oben. Sie gewinnt 1,3 Prozent auf 95,09 Dollar, nachdem sie von Bank of America-Merrill Lynch auf "Neutral" von "Underperform" hochgestuft wurde. Das Kursziel wurde auf 98 von 70 Dollar erhöht.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

Es stehen keine wichtigen Daten zur Veröffentlichung an.

FINANZMÄRKTE EUROPA

Nach dem Kurssprung zum Wochenausklang gaben die europäischen Aktienmärkte am Montag einen kleinen Teil der Gewinne wieder ab. Die Hoffnung auf einen kleinen Deal im US-chinesischen Handelsstreit, welche die Kaufrally in der Vorwoche ausgelöst hatte, blieb zum Teil unerfüllt. Die Zeichen stehen zwar auf Entspannung, allerdings haben beide Länder unterschiedliche Einschätzungen zum Stand der Dinge. Wichtig für die Märkte ist vor allem, dass die USA auf neue Zollerhöhungen in der dieser Woche verzichten werden. Zudem besteht Peking laut einem Medienbericht auf weiteren Gesprächen mit den USA, bevor es ein solches Abkommen unterzeichnen will. Schon Ende Oktober wolle China weitere Gespräche führen, um Details zu klären, berichtete Bloomberg unter Berufung auf informierte Kreise. Daneben steht die Brexit-Entwicklung weiter im Blick. Allerdings halten Marktteilnehmer einen harten Brexit Ende Oktober nach der jüngsten Annäherung für sehr unwahrscheinlich. In Europa führten die Aktien der Rohstoff-Konzerne den Abschwung an. Der Sektor verlor 2,5 Prozent. Die weiter zur Schwäche neigende Nachfrage nach Stahl außerhalb von China wird nach Ansicht von Citi-Research weiter die entscheidende Belastung für die Preisentwicklung sein. Aber auch andere zyklische Sektoren, die am Freitag noch gekauft wurden, gaben nun wieder nach. So verloren die Technologie-Werte 0,8 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:08 Fr, 17:15 Uhr % YTD EUR/USD 1,1026 -0,08% 1,1029 1,1047 -3,8% EUR/JPY 119,56 -0,04% 119,41 119,82 -4,9% EUR/CHF 1,1001 -0,06% 1,0984 1,1019 -2,3% EUR/GBP 0,8757 +0,29% 0,8755 0,8709 -2,7% USD/JPY 108,43 +0,05% 108,27 108,46 -1,1% GBP/USD 1,2591 -0,37% 1,2597 1,2685 -1,4% USD/CNH (Offshore) 7,0693 -0,24% 7,0609 7,0822 +2,9% Bitcoin BTC/USD 8.255,75 +0,14% 8.318,00 8.323,50 +122,0%

Der Rückenwind für den Euro nach den Fortschritten im Handelsstreit zwischen den USA und China flaut schon wieder ab. Wie auch das Pfund Sterling gibt er zum Dollar leicht nach. Den kräftigen Euro-Gewinnen aus der Vorwoche, verursacht von Optimismus mit Blick auf die Handelsgespräche, dürfte nach Meinung der ING nicht mehr viel folgen. Die anfängliche Zuversicht ebbe bereits wieder ab, weil der "Mini-Deal" keine dauerhafte Lösung in dem Konflikt bedeute. Deswegen dürfte der erste positive Impuls nicht genug sein, den Dollar zu belasten oder eine große Erholung zyklischer Währungen auszulösen. Beim Pfund drücken derweil auch Zweifel darüber, dass noch eine Vereinbarung für einen geregelten Brexit gefunden werden kann, nachdem in der Vorwoche vorübergehend neue Zuversicht aufgekommen war nach zuversichtlich klingenden Kommentaren aus den Verhandlungskreisen. Aktuell liegt das Pfund bei rund 1,2590 Dollar, nach Ständen von knapp über 1,27 Dollar am Freitag.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

In Kauflaune haben sich die Börsianer am Montag an den ostasiatischen Aktienmärkten und Australien gezeigt. Sie reagierten damit zwar positiv auf die offenbar gefundene Teileinigung im US-chinesischen Handelszwist, die Begeisterung hielt sich aber in Grenzen angesichts vielfacher Skepsis über die erzielten Fortschritte. Für einen Stimmungsdämpfer sorgten zudem die chinesischen Exporte und Importe im September. Beide sanken gegenüber dem Vorjahr etwas stärker als Analysten geschätzt hatten. Anders als US-Präsident Donald Trump, der von einem "sehr substanziellen" Abkommen sprach, aber auch nur einer "Phase eins", äußerten sich Analysten vorsichtig zu den erzielten Ergebnissen, während Peking von "substanziellen Fortschritten auf vielen Feldern" sprach. In Australien gehörten Aktien von Ölunternehmen zu den Gewinnern, nachdem die Ölpreise positiv auf die Annäherung zwischen den USA und China reagiert hatten. Allerdings bröckelten die Gewinne bei den Ölpreisen in Asien wegen der weiter vorhandenen Skepsis ab. Santos schossen um 5,7 Prozent nach oben. Hier trieben weniger die Ölpreise als der Kauf von nordaustralischen Aktiva von ConocoPhillips im Wert von 1,4 Milliarden Dollar.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

Bayer bekommt für Xarelto US-Zulassung in weiterer Indikation

Bayer bekommt für sein Bestseller-Medikament Xarelto eine weitere Zulassung auf dem wichtigen Markt USA. Die US-Gesundheitsbehörde FDA ließ den Blutverdünner auch als Thrombose-Vorsorge bei Patienten zu, die akut internistisch im Krankenhaus behandelt werden und in den Folgemonaten ein erhöhtes Risiko haben, eine venöse Thromboembolie zu erleiden, wie es in einer Mitteilung des deutschen Pharmakonzerns heißt.

UFO ruft bei Lufthansa am 20. Oktober zum Streik auf

Die Flugbegleitergewerkschaft UFO hat mit ihrer Streikdrohung bei der Deutschen Lufthansa ernst gemacht. In einer Videobotschaft rief der stellvertretende Vorsitzende der "Unabhängigen Flugbegleiter Organisation" (UFO) Daniel Flohr das Kabinenpersonal der Lufthansa an den Flughäfen Frankfurt und München auf, am 20. Oktober in der Zeit zwischen 6 und 11 Uhr die Arbeit niederzulegen. Das soll nur der Auftakt sein, in den nächsten Wochen will die Gewerkschaft auch bei den anderen Airlines des Konzerns zum Arbeitskampf aufrufen.

Siemens Gamesa liefert 96 Windturbinen nach Ägypten

Siemens Gamesa bestückt den geplanten Windpark West Bakr in Ägypten mit 96 Windturbinen vom Typ SG 2.6-114. Die Auslieferungen beginnen Mitte nächsten Jahres, teilte der Windkrafthersteller mit. Die schlüsselfertigen Anlagen mit einer Gesamtleistung von 250 Megawatt soll 2021 vollständig ans Netz gehen. Auftraggeber Lekela hat mit Siemens Gamesa auch einen über 15 Jahre laufenden Wartungsvertrag geschlossen. Insgesamt sind an dem Standort nahe dem Golf von Suez Windanlagen mit einer Erzeugungskapazität von 1.000 Megawatt geplant.

Cancom übernimmt britischen Wettbewerber Novosco für 70 Mio GBP

Der IT-Dienstleister Cancom verstärkt sich mit der Übernahme des britischen Konkurrenten Novosco und erhält damit erstmals einen direkten Marktzugang in Irland. Die Transaktion hat ein Gesamtvolumen von rund 70 Millionen britischen Pfund, wie die Cancom SE mitteilte. Davon erhalten die Eigentümer der Novosco Group etwa 60 Millionen Pfund in bar, sowie Anteile von 7,5 Prozent an der britischen Tochtergesellschaft Cancom Ltd.

Voith schließt zwei Werke wegen Margen- und Wettbewerbsdruck

Die Voith Group wird im Bereich Turbo aufgrund des steigenden Wettbewerbs- und Margendrucks in Deutschland rund 230 Arbeitsplätze streichen und weitere 370 verlagern. Wie das Familienunternehmen mitteilte, soll die Produktion in Sonthofen und Zschopau, wo Produkte aus den Bereichen Industry und Mobility gefertigt werden, bis Ende 2020 komplett eingestellt werden.

EU-Kommission will US-Strafzölle wegen Airbus noch abwenden

Die EU-Kommission will die im Streit um Subventionen für die Flugzeugindustrie von der Welthandelsorganisation (WTO) genehmigten US-Strafzölle noch abwenden. "Bis zur allerletzten Stunde werden wir die Amerikaner weiter drängen, um zu sehen, ob sie die Zölle einfrieren", sagte EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström in Brüssel. Dafür blieben der EU noch vier Tage, fügte sie hinzu.

Milliardenauftrag für chinesischen Staatskonzern an Russlands Küste

Die staatliche China National Chemical Engineering Co hat einen Auftrag im russischen Teil der Ostsee im Wert von bis zu 12,0 Milliarden Euro erhalten. Der Anlagenbauer unterzeichnete den Vertrag mit RusGazDobycha, einem auf Erkundung und Verarbeitung von Erdgas ausgerichteten russischen Konzern. Das auf voraussichtlich 60 Monate angelegte Projekt umfasst in erster Linie den Bau einer Erdgasaufbereitungsanlage an der russischen Küste des Finnischen Meerbusens, etwa 160 Kilometer von Sankt Petersburg entfernt.

EU prüft geplante Staatshilfe für Samsung-Werk in Ungarn eingehend

Die Europäische Kommission nimmt eine geplante staatliche Beihilfe für den Ausbau eines Samsung-Werks in Ungarn in Höhe von 108 Millionen Euro genauer unter die Lupe. Die Brüsseler Behörde hat eine eingehende Untersuchung eingeleitet, ob das Vorhaben mit den EU-Vorschriften über staatliche Regionalbeihilfen vereinbar ist.

