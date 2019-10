(shareribs.com) Frankfurt / New York 14.10.2019 - Technologiewerte zeigen sich zum Wochenauftakt durchwachsen. Im deutschen Handel können unter anderem Aixtron zulegen. An der Wall Street ziehen die Papiere von Tesla deutlich an. Der DAX notiert kurz vor Handelsschluss 0,2 Prozent leichter bei 12.484 Punkten, belastet von Wirecard und Infineon. Papiere der Deutschen Börse und Beiersdorf können zulegen. ...

