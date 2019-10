DWS dominiert den Fondsvertrieb, MSCI mit neuen Themenindizes, Banken erhöhen Kontogebühren - diese und weitere Neuigkeiten aus der Welt der Geldanlagen und des Investierens im Überblick.DWS dominiert den freien FondsvertriebDas Branchenmagazins FONDS professionell hat ermittelt, welche Investmentgesellschaften und Vermögensverwalter die größten Absätze im ersten Halbjahr 2019 verbuchen konnten. In der halbjährlich erstellten Analyse behauptete hinsichtlich Nettomittelzuflüsse (NKZ) die DWS zum zehnten Mal in Folge Rang eins. Der NKZ-Anteil stieg hier noch einmal von 14,2 auf 20,9 Prozent. Es folgt das Haus Flossbach von Storch, welches mit 9,16 Prozent Anteil einen gewaltigen Sprung von zuvor Rang acht machen konnte. Dahinter schließen sich die Gesellschaften Universal-Investment, M&G und BlackRock mit ähnlichen Ergebnissen (8,35/8,17 sowie 7,60 Prozent) an.

Den vollständigen Artikel lesen ...