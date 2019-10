Es kommt etwas später und teurer als erwartet - das Elektroauto Uniti One aus Schweden. Immerhin ist das kleine Gefährt jetzt zur Konfigurierung freigegeben. 2017 hatte das schwedische Startup Uniti sein Elektroauto Uniti One angekündigt. Der vollelektrische Cityflitzer war zunächst über eine Crowdfunding-Kampagne finanziert worden, die gut eine Million Euro in die Kassen der Entwickler gespült hatte. Ursprünglich sollte das Auto ab 2019 gefertigt werden und rund 15.000 Euro kosten. Diese beiden Ziele werden wohl nicht erreicht. Immerhin ist der ...

