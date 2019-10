Der französische Autobauer Renault testet in Paris-Saclay einen Fahrdienst mit selbstfahrenden Autos. Nutzer können die rein elektrisch betriebenen Fahrzeuge per Smartphone-App rufen. Am Montag hat Renault in der südlich von Paris gelegenen Gemeinde Saclay Tests für einen Fahrdienst mit autonom fahrenden Elektroautos gestartet. Der französische Autobauer setzt dafür zwei sogenannte Zoe-Cab-Wagen ein. Dabei handelt es sich um Prototypen mit leicht unterschiedlichen Features, wie CNBC schreibt. Die Fahrzeuge können von potenziellen Nutzern über eine entsprechende Smartphone-App...

